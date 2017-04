Polizeischülerin im „Außendienst“

24.04.2017, 10:10 Uhr

Während der Ausbildung versieht Claudia Kirschner 4 Monate Dienst in Seefeld

SEEFELD. Sehr vielfältig sind die Aufgaben für die angehende Polizistin Claudia Kirschner: Die Polizeischülerin erfüllt nahezu uneingeschränkt ihren Dienst in der Dienststelle Seefeld. Als „Winterzuteilung“ sammelt die junge Beamtin im Tourismusort viele Erfahrungen in der Praxis.Mit dem Polizeidienst hat Claudia Kirschner ihre Berufung gefunden: Langeweile kommt kaum auf, für Abwechslung ist immer gesorgt! Die angehende Polizei-Inspektorin darf schon während ihrer Ausbildung sämtliche Aufgaben ihrer Kollegen/innen übernehmen und eigenverantwortlich durchführen. „Nur Organstrafmandate darf ich noch nicht schreiben“, erzählt die sympathische Beamtin, die die „Ermächtigungsurkunde“ dafür schon herbeisehnt. Erst mit der Abschlussprüfung im Herbst dieses Jahr erhält Kirschner den Titel „Inspektor“, sie ist dann voll einsatzfähig. Dabei war die HAK-Absolventin zuerst noch zwei Jahre als LKW-Fahrerin beim Bundesheer, bis sie dann – animiert von ihrer Schwester (selbst Polizistin) – diesen Beruf wählte.

Seefeld ist für die junge Frau kein Neuland. „Ich kenne die Leute von meinem Praktikum her, das habe ich im September/Oktober 2010 hier absolviert. Damals war ich aber nur die Dritte im Streifenwagen.“ Jetzt, im Einsatz als „Winterzuteilung“ in der Seefelder Winter-Hauptsaison, fährt Kirschner vier Monate lang selber Streifendienste, ist zumindest die Zweite im Wagen, führt Verkehrskontrollen durch und bewältigt sämtliche Routineaufgaben so wie ihre älteren Kollegen, nimmt Daten nach Unfällen auf oder befragt Zeugen in der Inspektion Seefeld. Kirschner erklärt am Beispiel „Verkehrsunfall“ die Umsetzung von Gelerntem in die Praxis: Nach Sicherung der Unfallstelle kommt es zur Befragung aller Beteiligten. „Der Notitzblock gehört zur Standartausrüstung“, lächelt Kirschner: „Zuerst werden die ‚kleinen Nationalitäten‘ aufgenommen: grundlegende Personalien und Telefonnummer, wenn möglich auch die Daten der Verletzten.“ Der genaue Unfallhergang wird an der Dienststelle zu Papier gebracht. Die Beteiligten und Zeugen werden zur Vernehmung vorgeladen. „Der Begiff Beschuldigtenvernehmung erschreckt die Leute oft, es ist nichts weiter als eine Routinebefragung. Die kann erst Tage oder Wochen nach dem Unfall durchgeführt werden, etwa wenn ein Verletzter länger zur Genesung braucht.“ Nach der Belehrung über Rechte/Pflichten wird der Unfallhergang nochmal bis ins Detail rekonstruiert: „So eine Vernehmung dauert eine oder zwei Stunden, das Gesagte tippe ich sofort in den Computer. Um jedes Detail zu erfassen, helfen wir immer genau nach, frage zum Beispiel ob etwa das Abblendlicht eingeschaltet war. Es sind Kleinigkeiten, die die Beteiligten nicht erwähnen oder als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Jeder Hinweis kann entscheidend sein.“ Der Akt umfasst meistens mehrere Seiten, jede muss vom Befragten unterzeichnet werden. Damit ist die Aufgabe der Polizistin abgeschlossen. Solche Vernehmungen gehören zum Alltag, was genau Kirschner in Zukunft bei der Polizei machen will weiß sie noch nicht. „Zuerst schnuppere ich in sämtliche Bereiche hinein, mache die Ausbildung fertig und die Prüfung zum Inspektor. Der Kriminaldienst wäre schon sehr interessant, dahin wollen die meisten. Wichtig ist es, sich in der Inspektion zu engagieren. Es liegt immer an einem selber, ob man den Dienst einfach nur über sich ergehen lässt, oder selbst die Initiative ergreift und die Möglichkeiten nutzt.“