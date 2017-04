RLB mit "hervorragendem Ergebnis" 2016

28.04.2017, 11:55 Uhr

RLB Tirol erwirtschaftet EGT von 22,7 Mio. Euro bei 7,3 Mrd. Bilanzsumme

TIROL. Gestärkt mit weiteren Kapitalreserven, mit einem höheren Ergebnis als 2015 und als starker Partner für Tirols Wirtschaft präsentiert sich die RLB Tirol nach der Bilanz 2016. "RLB-Vorstandsvorsitzender Johannes Ortner ist mit dem Geschäftsergebnis 2016 "mehr als zufrieden, trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds". Das Ergebnis konnte um über 10 Prozent gesteigert werden, die RLB betreut 68.000 Kunden. "Unsere Bedeutung für die heimische Wirtschaft wird deutlich, wenn man bedenkt, dass wird den Tiroler Betrieben Neukredite in der Höhe von 574 Mio. Euro zur Verfügung gestellt haben". sagt Ortner.Das größte Problem derzeit sieht Ortner in der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. "Hier findet jährlich ein realer Werteverlust der Sparguthaben statt, das muss endlich ein Ende haben", fordert Ortner.Auch im Privatkundengeschäft ist die RLB zufrieden. "Trotz Digitalisierung und Onlinebanking ist unseren Kunden die persönliche Betreuung extrem wichtig, das werden wir auch so beibehalten", erklärt Vorstand Thomas Wass.Vorstand Reinhard Mayr freut die gute Kapitalaussstattung der RLB, die Eignekapitalquopte beträgt 15,11 Prozent: "Aber auch die Riskiofaktoren konnten 2016 deutlich verringert werden."Johannes Ortner ist auch Sprecher der Raiffeisengruppe mit 72 eigenständigen Raiffesienbanken in Tirol. "Wir haben das dichteste Filialnetz, über 2.200 Mitarbeiter und 120.000 Mitglieder sind unsere Eigentümer. 2016 pflegten wir über 500.000 Kundenbeziehungen, wir sind der regionale Bankennahversorger Nummer 1 in Tirol."