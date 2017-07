SCHULABSCHLUSSFEIER AN DER LLA IMST

19.07.2017, 15:35 Uhr

Josef Waldner, Obmann des Absolventenvereines, begrüßte die neu hinzugekommenen Mitglieder und verwies darauf, dass die heutigen Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft sehr schwierig sind. Trotzdem sollten die jungen Absolventen/innen sich nicht entmutigen lassen und die Herausforderungen annehmen. Umso wichtiger sei es, dass der Nachwuchs eine gute Ausbildung erfährt. Dabei weiß er die jungen Menschen bei den Verantwortlichen an der LLA Imst in guten Händen.Die Festveranstaltung wurde vom Schülerinnenchor und der Schulmusikkapelle umrahmt.Im abgelaufenen Schuljahr 2016/17 haben insgesamt 350 Schüler/innen in 15 Klassen die Fachschulen der LLA Imst besucht. Neben der im Zentrum stehenden Unterrichtsarbeit im Laufe des Jahres wurden auch viele sowohl schulinterne als auch öffentlich zugängliche Veranstaltungen abgewickelt.