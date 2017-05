Sektion Wildspitze feiert 50 Jahre Jubiläum mit riesigem Veranstaltungsangebot

05.05.2017, 14:12 Uhr

Der Gedanke dahinter

Zweitgrößte Sektion

Die Intention dahinter ist, den einheimischen Bergsportlern und Freizeitaktivisten die fantastischen alpinen Möglichkeiten, die zum großen Teil den Gästen während der Saison vorbehalten sind, einmal selbst nutzen zu können. "Wir wissen, dass viele Beherbergungsbetriebe zwar von unseren Bergführern geführte Routen empfehlen, selbst aber noch nie in den Genuss gekommen sind. Wir nehmen unser Jubiläum zum Anlass, möglichst vielen Einheimischen so manche Perle unserer Bergwelt näherbringen zu können," verspricht Obmann der Sektion Wildspitze Gerold Ennemoser. Einen Überblick und Anmeldeinformationen findet man zeitgerecht auf der homepage sektion-wildspitze.at.Beinahe 500 Mitglieder, um genau zu sein 180 Bergwanderführer, 120 Canyoningführer, 160 Berg- und Skiführer und 10 Sportkletterführer gehören der Sektion Wildspitze an. Seit seiner Gründung am 26. Juni 1967 ist der Bergführerverband stetig im Wandel. Um den Trends und den sportlichen Gegebenheiten immer folgen zu können, bedurfte es auch eine Weiterentwicklung der anspruchsvollen Ausbildung der Tourenbegleiter. Egal ob am Berg oder zu Wasser, die Verantwortung ist groß und die Ansprüche der Gäste oft nicht kleiner. "Ich erkläre meinen Gästen die Grenze des Möglichen immer mit den Worten: Du bezahlst mich eigentlich fürs Nein sagen. Das verstehen die meisten, denn woher soll ein Flachländer wissen, wie anstrengend eine Bergtour sein kann, das muß ich für ihn einschätzen," erklärte Michael Nösig, Obmann - Stellvertreter und selber schon lang in den Bergen unterwegs.