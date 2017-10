„Ski & Show“: Offizieller Saisonstart am Pitztaler Gletscher

18.10.2017, 10:07 Uhr

St. Leonhard im Pitztal, am 17.10.2017. Mit dem zweitägigen Event „Gletscher Ski & Show“ feierte der Pitztaler Gletscher am vergangenen Wochenende vom Berg bis zum Tal den offiziellen Start in die neue Wintersaison. Am Samstag und Sonntag stand ein großes Testival mit den neuesten Ski- und Snowboardprodukten der Saison auf dem Programm. Bei Tirols höchstem Workshop konnten sich Gäste von einem professionellen Guide das „Telemarken“ beibringen lassen.

DJ Peter Candy heizte die Bergstimmung am Samstag an und brachte Après-Ski-Ambiente auf die Sonnenterrasse des Gletscherrestaurants Kristall. Am Abend lud das Restaurant zum Gletscherbuffet und die Kristallbar ließ die Party am „Dach Tirols“ mit der „Gletscher Light Show“ ausklingen. Für Genießer hatte die Wildspitzbahn bis zum Café 3.440 auch am Samstagabend geöffnet. Bei Cocktails und Wein konnte der Sonnenuntergang von Österreichs höchstgelegenem Kaffeehaus mit freischwebender Terrasse und Panoramaglasfront aus bestaunt werden – dazu gab es Klänge von Saxophonistin Maria Kofler, die rund drei Stunden lang performte.Zudem wurden die Berg- und Talstation der Wildspitzbahn sowie die „Kapelle des weißen Lichtes“ mit dem Einbruch der Dämmerung speziell beleuchtet. Eine abendliche Flugshow mit einem ferngesteuerten Helikopter rundete das Samstags-Programm ab. Am Sonntag startete der Pitztaler Gletscher schließlich schon am Vormittag bei Tirols höchstem Frühschoppen mit Weißwurstparty und musikalischer Begleitung in den Tag.Mit Pisten für alle Könnerstufen gilt der Pitztaler Gletscher als eines der schneesichersten Gletscherskigebiete. Hier vereinen sich überdies Skierlebnisse und Kaffeehauskultur mit einem Ausblick auf 3.440 Metern, der sich für gewöhnlich nur Extrembergsteigern eröffnet. Besonders beliebt sind die etlichen Skitouren rund um das Gebiet, etwa auf die Wildspitze, Tirols höchsten Berg: Der kompakte und griffige Schnee sorgt dabei das ganze Jahr über für beste Verhältnisse.