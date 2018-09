Sparkasse würdigt regionale Initiativen

21.09.2018, 13:26 Uhr

Fremdsprachenkenntnisse sind in einer Tourismusregion wie dem Tiroler Oberland ein essenzieller Faktor, um in der Wirtschaft bestehen zu können. Daher überzeugte die HAK für Kommunikation und Medieninformatik in Landeck (MEDIEN.HAK) mit ihrer Einreichung zu Projekt- und Sprachreisen. Diese haben speziell die Förderung von Englisch als Ziel. Dabei soll neben dem Festigen der Sprachkenntnisse auch die Freude am Sprachenerwerb gestärkt werden. Zudem lernen die Schülerinnen und Schüler Gesellschaft und Kultur des Gastgeberlandes kennen und erleben die Arbeitswelt und Wirtschaft aus einer globalen und vernetzten Sichtweise. Das Projekt MEDIEN.HAK ist einmalig im Oberland. Der Schulversuch wird vom Ministerium begleitet.Imst Tourismus machte sich mit der Schulaktion im Bezirk Imst „Lerne deine Bezirkshauptstadt kennen“ verdient. Dabei erfahren die Schülerinnen und Schüler aller 3. Volksschul-Klassen aus dem gesamten Bezirk viel Wissenswertes über die Geschichte und Sehenswürdigkeiten von Imst. Besichtigt werden unter anderen das Haus der Fasnacht, die Bezirkshauptmannschaft, die Pfarrkirche oder das Kletterzentrum. Der Bummelbär-Zug bringt die rund 600 Schülerinnen und Schüler von einem Ort zum nächsten. Die von Hannes Staggl, Obmann von Imst Tourismus, ins Leben gerufene Aktion fand 2018 bereits zum vierten Mal statt. Der Tourismusverband sorgt für die Organisation und die Verpflegung der Kinder. 2019 ist dieses Projekt erneut fixer Bestandteil der Jugendförderung.Das Schloss Landeck erfreut sich jährlich an ca. 20.000 Museumsbesuchern, darunter Schulen aus ganz Tirol. Ende April 2018 eröffnete der Bezirksmuseumsverein im Schloss Landeck die Dauerausstellung „Jakob Prandtauer, der Barockbaumeister“. Damit wurde ein neues kulturelles Highlight im Tiroler Oberland geschaffen. Die Ausstellung ermöglicht Einblicke in das Wirken des großen österreichischen Baumeisters: mit einem eigens produzierten Film oder einem Modell von Stift Melk, seinem berühmtesten Bauwerk. Außerdem sehen die Besucher via Fernrohr direkt vom Museum zu Prandtauers Geburtshaus in Stanz. Förderungen decken 55 Prozent der Gesamtkosten ab. Den Rest bringt der Bezirksmuseumsverein selbst auf.Die Sportart Orientierungslauf wird vorwiegend in der Natur ausgeübt. Dabei werden Nervenstärke und Konzentration trainiert, vor allem bei Wettbewerben. Dem Verein Orienteering Imst gehören derzeit rund 50 Kinder und Jugendliche an. Für Ausrüstung und Materialien wie neue und erweiterte Karten fallen laufend Kosten an. In der Bezirkshauptstadt ist ein Trainingszentrum geplant, das von Einheimischen und Gästen aller Altersklassen genutzt werden kann. Die Privatstiftung der Sparkasse Imst honoriert das große Engagement des Vereins für sinnvolle Freizeitbeschäftigung und ausreichend Bewegung junger Menschen in der Region.Über die Vergabe der Fördergelder entscheidet der Regionalförderbeirat der Sparkasse Imst Privatstiftung. Dessen Vorsitzender, Ing. Franz Thurner, erklärt: „Es ist jedes Jahr eine große Freude, die Vielzahl an Projekten zu sehen. Die Rückmeldungen zeigen, dass es im Tiroler Oberland viele engagierte Menschen gibt, die sich aktiv für das Gemeinwohl einsetzen.“ Franz Raich ergänzt: „Als logische Konsequenz rufen wir 2019 den Förderpreis erneut aus. Schon jetzt laden wir alle Interessierten ein, sich zu beteiligen. Ab sofort können bis 31. Mai 2019 Projektvorschläge eingereicht werden.“ Das entsprechende Antragsformular sowie Informationen zu den erforderlichen Einreichkriterien finden sich unter www.sparkasse.at/imst/stiftung

DIE PREISTRÄGER 2018 IM ÜBERBLICK:MEDIEN.HAK LandeckProjekt- und Sprachreisen: 9.000,- EuroImst TourismusLerne deine Bezirkshauptstadt kennen: 6.000,- EuroBezirksmuseumsverein LandeckDauerausstellung „Jakob Prandtauer, der Barockbaumeister“: 5.000,- EuroOrienteering ImstNachwuchstraining für Kinder und Jugendliche: 4.000,- Euro