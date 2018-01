SPG muss sich dem EHC Mils beugen

06.01.2018, 15:16 Uhr

Das zweite Drittel dagegen war ein Aussetzter wie er nicht schlimmer sein kann. Schon nach zwei Minuten gleichen die Milser zum 2: 2 aus. Dann geht es Schlag auf Schlag und am Ende des zweiten Drittels steht es 5:2 für die Milser. Am Beginn des Schlussdrittels erhöhen sie dann auf 6:2, ehe Max Weber auf 3: 6 verkürzt und Daniel Fischnaller einen Penalty zum 4:6 Anschlusstreffer verwertet. Wenige Sekunden vor Spielende nimmt dann der SPG-Trainer den Goalie aus dem Spiel und Holaus macht mit einem "empty-net-goal" alles klar und stellt auf 7:4 für Mils. Aus Sicht der SPG-Fans eine ärgerliche Partie, die man nicht verlieren hätte müssen. Aber was soll`s "Augen zu und durch", nächste Woche geht es daheim gegen Vomp. Die Tore für die SPG: Daniel Fischnaller (2), Martin Wilhelm (1) und Maximilian Weber(1).