Spitzensportler zu Gast im Aqua Dome

05.05.2017, 11:58 Uhr

So nutzte die Tiroler Sportlerin des Jahres, Eva-Maria Brem, den AQUA DOME als Ausgangspunkt für ihr erstes Training nach sechsmonatiger Verletzungspause. Für Brem bedeutete das freie Fahren auf dem Gletscher in Sölden die Rückkehr auf die Piste. Nach den ersten Stunden auf den Skiern konnte Eva-Maria Brem dann in der größten Therme Tirols neue Kraft schöpfen. Im AQUA DOME, einem der 8 Resorts der VAMED Vitality World und zudem langjähriger Kooperationspartner des ÖSV, begrüßte Geschäftsführerin Bärbel Frey die charmante Skisportlerin.Zudem durfte auch heuer wieder Skistar Felix Neureuther mit seinen Nachwuchs-Rennläufern willkommen geheißen werden. Bereits zum neunten Mal organisierte der sympathische Sportler gemeinsam mit dem Deutschen Skiverband das „DSV-Felix Neureuther-Race-Camp“ im Rahmen dessen insgesamt 15 Kinder ein Trainingswochenende mit ihrem Idol im Ötztal verbrachten. Neben Skitraining am Gletscher bei besten Bedingungen stand auch Spaß und Erholung in der Alpen Arche Noah im AQUA DOME auf dem Programm.Last but not least nutzt auch der deutsche Halbweltergewichtsboxer Artem Harutyunyan in diesem Jahr wieder den AQUA DOME als Basislager für seine Trainingsvorbereitung. Der Olympia-Medaillen Gewinner wird sich hier mit der Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaften 2017 in Hamburg vorbereiten. Der AQUA DOME wünscht den einzelnen Sportlern alles Gute sowie weiterhin viel Gesundheit und Erfolg.