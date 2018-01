Startschuss für Buabefasnacht ist gefallen

07.01.2018, 16:23 Uhr

Für die Laberagruppe suchen die Organisatoren übrigens noch Buben im Alter von fünf bis fünfzehn Jahren. Interessierte können sich beim Säcklmoaschter, Eisenbeutl Josefunter +43 676 8915 5018 oder labera@fasnacht.at melden.Der Ablauf des großen Tages der Kleinen ist im Wesentlichen derselbe wie jener beim Schemenlaufen.Schon um 7 Uhr begeben sich die Buben in die Fasnachtsmesse, dann versammelt man sich, um das Figatter zu sehen, das von jugendlichen Fasnachtlern aufgeführt wird.Um 10 Uhr vormittags beginnt der Aufzug von der Unterstadt in Richtung Oberstadt. Nach dem Aufzug warten die Teilnehmer ungeduldig auf das Zwölfeläuten und den Beginn des Umzuges in umgekehrter Richtung. Von den Rollern und Schellern und den Laggepaarlen wird der erste „Kroas“ gebildet, Ordnungsmasken schützen diesen nach Kräften. Junge Bären und Bärentreiber legen sich ebenso ins Zeug wie die kühnen kletternden Kaminer. Der Deklamator der Buabelabara agiert vor seiner Leinwand und die Labara-Gruppe überzeugt durch ihre Gesangsdarbietung. Ein schmächtiger Vogelhändler fehlt ebenso wenig wie das Rofn-Kathele, die Tochterzeitung der Rofn-Kathl.Schließlich erreichen die jungen Fasnachtler den Stadtplatz, wo sie für den Schlusskroas noch einmal alle verfügbaren Kräfte aufbieten.