Tag der Offenen Tür bei der Pfeifer Group: Das Pellets Fest in der Firmenzentrale in Imst als Publikumsmagnet

22.04.2018, 10:29 Uhr

Nachwachsender Brennstoff mit Zukunft



Das Pellets Fest





Weiterführende Informationen

Pellets sind als nachhaltiger Brennstoff weltweit auf dem Vormarsch. Sie sind nachhaltig, günstig und zeichnen sich, wie Holz im Allgemeinen, durch einen hervorragenden Wirkungsgrad beim Heizen aus. Als nachwachsender Rohstoff hat Holz gegenüber fossilen Brennstoffen den Vorteil, dass die Versorgung langfristig sichergestellt ist. Zudem sorgt die hohe Anzahl von Produzenten und Anbietern für einen gesunden Wettbewerb auf dem Markt, was sich für den Konsumenten in fairen Preisen niederschlägt. Die Pfeifer Group produziert an sechs Standorten rund 450.000 Tonnen Pellets pro Jahr und steht durch Jahrzehntelange Erfahrung und Know-How für hohe Pelletsgüte.So informierte Pfeifer Group als Österreichs größter Produzent an diesem Samstag, gemeinsam mit führenden Händlern, Lieferanten und Heiztechnik-Herstellern, über die Vorteile von Pellets als Brennstoff - sowie über den Einbau und die Umrüstung auf Pellets-Heiztechnik. Neben Zahlreichen Informationsständen konnten erwachsene Besucher bei den stündlichen Werksbesichtigungen exklusive Einblicke in die Pelletsproduktion erhaschen. In der sogenannten "Pfeifer-Karriereecke" präsentierte sich die Pfeifer Group, als international agierendes Unternehmen im Holzverarbeitungs-Sektor, als attraktiver Arbeitgeber und informierte über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten im Unternehmen. Abgerundet wurde das Informationsangebot an diesem Samstag durch ein vielseitiges Rahmenprogramm und der stündlichen Verlosung von wahlweise einer Tonne Pellets oder Holzbriketts. Bis in die späten Nachmittagsstunden sorgte Salvesenklang aus Tarrenz mit böhmisch mährischen Schlagern und modernen Arrangements für beste musikalische Unterhaltung. Beim bunten Kinderprogramm mit Hüpfburg, Funbox, einer Bastelecke und Radarmessung beim Torwandschiessen kamen auch die jüngeren Besucher voll auf ihre Kosten.rund um die Themen Bauen und Heizen mit Holz finden Sieauf der Homepage der Pfeifer Holding Group GmbHauf der Homepage von proPellets Austria