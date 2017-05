Tiroler Grauvieh in Zwieselstein

Am Samstag, dem 13. Mai laden die Tiroler Grauviehzüchter der Viehzuchtvereine Granstein, Sölden, Heilig Kreuz, Obergurgl, Vent und Zwieselstein zur heurigen Frühjahrsausstellung ein.

Es werden sich 25 AusstellerInnen mit etwa 185 Tieren an der Schau beteiligen.

Die Ausstellung beginnt um 10 Uhr und wird beim Ausstellungsplatz abgehalten.

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Einen besonderen Höhepunkt stellt die Präsentation der 19 JungzüchterInnen dar.

Die Tiroler Grauviehzüchter freuen sich auf Eure Teilnahme an der Schau und freuen sich auf Euer Kommen.