Turnvereine Imst und Zams erfolgreich beim Neunkampf

07.05.2018, 09:45 Uhr

Turnvater Jahn hätte seine wahre Freude gehabt. Fast 200 Kinder und Jugendliche kämpften beim Jugendwettbewerb LATUSCH am 1. Mai voller Eifer mit und konnten sich über sehr gute Erfolge und viel Spaß freuen. Das Latusch-Abzeichen der Sportunion wird durch einen Wettkampf in 3 Sparten mit jeweils 3 Disziplinen erworben. So galt es für die jungen Sportler und Sportlerinnen sich in Leichtathletik (60m Lauf, Weitsprung und Schlagballwurf), Turnen (Boden, Reck, Sprung) und Schwimmen (25m Brust, 25m Kraul, 25 Rücken) (sch) mit einer guten Leistung gegen die zahlreiche Konkurrenz durchzusetzen.Wettkampf im BreitensportDer TV Zams zog zusammen mit dem TV Imst mit insgesamt 47 Startern aufgeteilt in 14 Mannschaften in den Wettbewerb und war damit die größte teilnehmende Gruppe. Ein Team bestand aus maximal 4 Personen, von denen die drei mit der höchsten Gesamtpunktezahl für die Mannschaftswertung herangezogen wurden. Die Punkte werden anhand alters- und geschlechtsspezifischer Tabellen vergeben. Für das Goldabzeichen benötigten die Kinder und Jugendlichen 300 Punkte, für Silber 200 Punkte und für Bronze 100 Punkte.Stolz sein kann Trainerin Melanie Schlatter-Hechenblaickner auf einen 1. Platz (Jugend 1 männlich), drei 2. Plätze (Jugend I weiblich, Jugend II und offene Klasse) und einen 3. Platz (Schüler weiblich). In der offenen Klasse konnte zudem Hannah Wildbichler aus Imst den hervorragenden 2. Platz in der Einzelwertung mit nach Hause nehmen.Unterstützung aus ImstErstmalig traten heuer 5 Turnerinnen vom Turnverein Imst beim Latusch-Wettbewerb an. Die Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren turnen seit September 2017 in einer Gruppe mit 25 Mädchen und werden ebenfalls von Melanie trainiert.Der nächste Latusch-Wettkampf findet am 1. Mai 2019 statt. Die USI ist bereits von der Sportunion reserviert und die Kinder starten schon bald wieder mit dem Training.