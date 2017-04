Übung der Einsatzorganisationen im Meinhardinum Stams

29.04.2017, 16:59 Uhr

An dieser Übung beteiligten sich die Feuerwehren des Abschnittes Silz (Silz, Haiming, Haimingerberg, Ötztal-Bahnhof, Mötz, Stams, Rietz, Obsteig und Mieming) die Polizei, das Rote Kreuz mit Sondereinsatzgruppen von Mötz und Telfs, ein Kriseninterventionsteam und die Hundestaffel.

Insgesamt waren an die 150 Mitwirkenden der Feuerwehren, ca. 40 Mitarbeiter/Innen des Roten Kreuzes und ca. 600 Schüler/Innen davon 15 Verletzte, und Lehrer des Gymnasiums.Szenarien:Müllkübelbrand aufgrund Brandstiftung im Neubau EGSicherungskastenbrand in der Alten Mühle 2.OG + DG (zeitversetzt)Das Drehbuch dieses Einsatzes:Zwei Schüler/innen setzen im Erdgeschoß des Neubaus, Meinhardinum Stams, bei den Müllkübeln eine Brandstiftung. Dadurch kommt es zu einer enormen Rauchentwicklung und es müssen alle Personen des Neubaus aufgrund des offenen Stiegenhauses evakuiert werden.Durch die ausbrechende Panik verletzen sich einige Schüler. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte werden Einige bereits ins Freie flüchten.Die zwei brandstiftenden Schüler flüchten in unbekannte Richtung und müssen gesucht werden.Ca. 15 Minuten zeitversetzt wird es zu einem Sicherungskastenbrand in der „Alten Mühle“ kommen. Auch hier müssen anschließend alle Personen geborgen werden.Insgesamt werden ca. 600 Personen zu evakuieren sein, von denen werden ca. 15 verletzt sein.Die Unverletzten werden ins Schigymnasium verlegt.