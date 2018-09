Verkehrsunfall in Imst: Das Rote Kreuz, die Feuerwehr und die Polizeiwaren im Einsatz

20.09.2018, 10:00 Uhr

Das Fahrzeug des Unfalllenkers hob ab, überschlug sich mehrmals bevor es ca. 60 Meter unterhalb der Bundesstraße in der Wiese zum Stillstand kam.

IMST. Am 20.09.2018 um 03:15 Uhr kam ein 32-jähriger einheimischer Mann aus derzeit unbekannter Ursache mit seinem PKW auf der B171, auf der Fahrt nach Imst, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug hob in weiterer Folge bei einer ansteigenden Leitschiene ab, stach ca. 30 Meter weiter mit der Front in die Böschung ein und überschlug sich mehrmals, bevor es ca. 60 Meter unterhalb der Bundesstraße in der Wiese zum Stillstand kam. Der Fahrzeuglenker konnte von der eintreffenden Polizeistreife ansprechbar im Nahbereich des Fahrzeuges in der Wiese liegend aufgefunden werden. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz/Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Neben der Polizei u. Rettung standen 5 Fahrzeuge und 35 Männer der FF Imst im Einsatz.