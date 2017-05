Vintage Retards eröffnen bei Gotthard

Die Tiroler Band "The Vintage Retards" eröffnet am 19. Mai den Rock-Abend mit der Schweizer Band Gotthard zum Abschluss des heurigen Tschirgart Jazzfestivals im Imster Glenthof. Von dampfend heißem Südstaaten-Bluesrock bis hin zu ganz fein gestricktem Singer-Songwriter-Material reichen die Kompositionen von Herbert "Heppo" Praxmarer, vic.,git.; Reinhard "Reno" Tamerl, voc.,git.; Andreas "Andi" Brunner, keys.; Chris "Fichi" Häring, bs. und Hermann "Hermann" Ranftl, dr. In ihren Texten behandelt die Band mal gefühlvoll, mal sehr direkt die wichtigen Themen des Lebens, die uns alle beschäftigen. Handgemachte Musik ohne Netz und doppelten Boden, dafür aber ehrlich und von höchster Qualität. Tickets gibt es bei Ö-Ticket, allen Raiffeisenbanken und an der Abendkasse.Infos: www.artclubimst.at