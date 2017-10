Weihnachtspaket-Aktion 2017

Imst : Stadtsaal |

„miteinander teilen" : Unter diesem Motto läuft die diesjährige Weihnachtspaketaktion. Ein Projekt von „Hilfe die ankommt“ des Bundes Evangelikaler Gemeinden Österreichs. Damit sollen armen Menschen und Waisenkindern in Moldawien eine Freude bereitet werden.



Für Kinder, eine stabile Schuhschachtel mit 2-3 kg Inhalt, in Weihnachtspapier einpacken und beschriften: (Alter, Mädchen, Junge.)

Süßigkeiten, Spielzeug, Schreibzeug, Hygieneartikel, Bekleidung:

Für Erwachsene, eine stabile Kartonschachtel mit 5-6 kg Inhalt, in Weihnachtspapier einpacken und beschriften: (Mann, Frau,)

Lebensmittel, Hygieneartikel, Schreibzeug, Bekleidung:

Das Paket soll max. 50% Bekleidung beinhalten!

Bitte keine Familienpakete!

Aus Zolltechnischengründen kein Fleisch, keine Medikamente, kein Alkohol und keine abgelaufenen Waren.

Der Transportbeitrag pro Paket beträgt 3.50 €.



Paketabgabe vom 6.– 25. November 2017 an folgenden Sammelstellen:

Fam. Heusser, Am Rofen 40, Imst, Tel. 05412-68120

Fam. Braunhofer, Bischlang 20, Roppen, Tel. 05417-5671

Fam. Josi, Sturmergasse 34, Karrösten, Tel. 05412-61955

Fam. Gutenberger, Maurenweg 74, Zams, Tel. 05442-65381

Im Foyer Stadtsaal Imst am 25. November von 9-12 und 14-16 Uhr.



Wer keine Zeit hat, kann die Aktion gerne mit einer Spende unterstützen.