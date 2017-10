Zauber der Montur – 2. Gemeinschaftskonzert am 25. Oktober

Nach einem ausverkauften und musikalisch erstmaligen gemeinsamen Blasmusikabend im Jahr 2015 findet nun am Mittwoch, dem 25. Oktober 2017das zweite Gemeinschaftskonzert der Postmusik Imst, der Bundesbahnmusikkapelle Innsbruck und der Polizeimusik Tirol im Trofana Tyrol in Mils b. Imst statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Musikalisch wird der Schwerpunkt der Postmusik im symphonischen, der Bahnmusik im traditionellen und der Polizeimusik im modernen Bereich liegen.

Schon die Begrüßung durch die drei kleinen Musikgruppen der jeweiligen Kapellen zeichnet diese Veranstaltung schon besonders aus.

Als einen der Höhepunkte wird sicher wieder das Gemeinschaftsspiel am Ende des Konzertes werden, wo nicht nur gemeinsam gespielt sondern auch gesungen wird. Lassen Sie sich überraschen.

Programm:

18.30–19 Uhr: Begrüßung durch Alphornbläser der Postmusik Imst, Egerländer der Bundesbahn-Musikkapelle und Saxophon-Quintett der Polizeimusik Tirol.

Karten: Trofana Tyrol, Tel. 05418-601 oder infopoint@trofanatyrol.at.