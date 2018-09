Elisabeth Pfurtscheller wurde  als Nationalrätin angelobt

07.09.2018, 15:14 Uhr

Sie werde deshalb vom ersten Tag an versuchen, die für die Region wichtigen Themen in Wien voranzutreiben. Nachdem das Land Tirol die Vorbereitungen für den Fernpass-Scheiteltunnel konsequent betreibt, brauche es nun ein klares Bekenntnis des Bundes zum Tschirgant. „Im Gegensatz zu seinen Vorgängern hat sich Verkehrsminister Norbert Hofer offen für eine Wiederaufnahme des Tschirganttunnels in den Generalverkehrsplan des Bundes gezeigt. Da dürfen wir jetzt nicht mehr lockerlassen“, so Pfurtscheller, die auch Mitglied im Verkehrsausschuss ist.Darüber werden ihre thematischen Schwerpunkte in der parlamentarischen Arbeit Frauen- und Familienanliegen und die Sicherstellung der flächendeckenden Gesundheitsversorgung sein. „Als Mitglied des Tourismusausschusses ist mir auch die nachhaltige Steigerung der Wertschöpfung im Tourismus ein besonderes Anliegen“, so NRin Pfurtscheller abschließend.