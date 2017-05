Schönwies: Gemeindesaal Schönwies |

Der nächste Politstammtisch der SPÖ im Tiroler Oberland findet am Freitag, dem 19. Mai, um 19 Uhr im Gemeindesaal Schönwies (Öde 36) statt.

Die Europäische Union wurde rundum die Präsidentenwahl in Frankreich auch in Tirol wieder heiß diskutiert. Die SPÖ will diesen Abend daher nutzen, um mit Karoline Graswander-Hainz (SPÖ-Europaparlamentarerin) über die akutellen Probleme und Herausforderungen der EU zu diskutieren.