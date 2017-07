App-Tipp: inRoute Routenplaner und GPS Navigator

21.07.2017, 00:00 Uhr

Diese App ist für iOS erhältlich.

Du möchtest Deine Route planen und dabei eigenen Wegpunkte setzen.Die App "inRoute" ermöglicht es selbst den optimalen Streckenverlauf zu bestimmen inklusive Angaben zu Wetter, Höhe, Kurven und vielem mehr.(einige erfordern einen In-App-Kauf):• Sprachgeführte Navigation• Optimieren der Wegepunktreihenfolge auf die schnellste Zeit oder manuelle Umsortierung• Import aus XLSX, GPX und KML.• Erstellen Sie eigene Routen basierend auf Wetter, Erhebung und Kurven, oder bauen Sie Ihre eigene Route aus verfügbaren Alternativen an jeder Etappe einer Route• Interaktive Karten zeigen die Streckenberechnung, Kurven, Wetter und Sonnenaufgang/Sonnenuntergang• Suchen auf der Strecke – Finden Sie Tankstellen, Hotels, Campingplätze oder Restaurant an der Strecke• Legen Sie Abfahrts- und Aufenthaltszeiten fest – Wettervorhersagen, Straßenbedingungen (z. B. Stau) sowie Reisezeiten, die Bedingungen während der Reise werden akkurat angezeigt• Speichern Sie Ihre Lieblingsrouten und -orte, synchronisieren Sie zwischen Geräte, drucken Sie mit Airprint und teilen Sie mit Familie und Freunden• Problemlos Orte zur Karte mit einer „Stecknadel" hinzufügen, Suchen, Kontakte• Exportieren Sie Routen nach Apple-Maps, Google Maps, Navigon und Waze. Einige Apps verwenden auch die „Abschnitte"-Funktion von InRoute. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im integrierten FAQ der App.• Übertragung an GPX-kompatible GPS-Geräte und Apps.• Routen werden auf Ihrem Gerät gespeichert, damit Sie auch bei Verbindungsabbruch auf sie zugreifen können- Hinzufügen von mehr als 5 Orten pro Strecke, Wetter- und Höhendiagramme/Routen, Sprachnavigation, iCloud-Synchronisierung, Export, Aufenthalte, erweiterte Routensuche