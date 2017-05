24. Mai: World Orienteering Day in Imst

Der Laufklub Kompass Innsbruck-Imst und „MITEINAND in Imst“ laden am Mittwoch 24. Mai, dem weltweiten Tag des Orientierungssports, zum FUN-Orienteering für Groß und Klein, ein Sporterlebnis für Jung und Alt.Ausgestattet mit speziellen Foto-Orienteering-Karten, die eigens für diesen Tag angefertigt werden können Kinder, Jugendliche, Familien und SeniorInnen sich auf den Weg durch Imst machen und neue Facetten der Stadt kennenlernen. Bei jedem gefundenen Posten muss, so wie bei richtigen Wettkämpfen auch, ein SI Stick in die Station gesteckt, und damit die Zeit erfasst werden. Sie wird dann am Ende des Wettbewerbes ausgelesen.

Vom Johannesplatz aus führt eine Route ins Schinterloch, über den Ubuntu-Themenweg zur Pestkapelle, über die Winkel und Gassen der Oberstadt bis aufs Majötz und wieder retour. Fotos und Rätselfragen laden zum Entdecken besonderer Stationen auf diesem Weg.Eine weitere Route führt zum Pflegezentrum, zur NMS Oberstadt, über den Eichenweg in die Unterstadt und wieder zum Ausgangspunkt. Diese Route ist etwas sportlicher gestaltet und lädt mittels gefinkelten Aufgaben zum „Gehirnjogging“ ein.Auf Wunsch werden die TeilnehmerInnen von den erfahrenen OrientierungsläuferInnen des Laufklub Kompass Innsbruck- Imst begleitet.Der Laufklub Kompass Innsbruck Imst mit seinen rund 80 Mitgliedern trainiert sowohl in Imst als auch in Innsbruck regelmäßig und übt die Sportart ganzjährig, in unterschiedlichsten Disziplinen sehr erfolgreich aus. So konnten 2016 unter anderem 14 Tiroler Meistertitel geholt werden. Der jüngste Erfolg ist die Teilnahme von 4 Imster Mädels an der Schulweltmeisterschaft in Süditalien verzeichnet werden, wo sie den ausgezeichneten 5. Platz in der Mannschaftswertung erreichten.Neben der Bewegung, schult der Orientierungslauf auch Durchhaltevermögen und Konzentration. Als Sieger bei Bewerben gehen oft nicht die schnellen Läufer, sondern jene, die sich gut konzentrieren können hervor.Am World Orienteering Day steht jedoch nicht die sportliche Leistung, sondern die Freude an der Bewegung, das Kennenlernen der Sportart und das lebendige Miteinander der Generationen und Kulturen im Mittelpunkt. Außerdem ist diese Veranstaltung beim IOF (Internationale Orientierungslauf Föderation) angemeldet und somit Teil einer weltweiten Bewegung. Beim World Orienteering Day 2016 konnten in Imst stolze 368 TeilnehmerInnen registriert werden. Imst stellte somit den Teilnehmerrekord innerhalb Österreichs.Informationen: www.kompass-innsbruck.at.