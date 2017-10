Aqua Zumba Frühstück im Hotel Ritzlerhof

AT

Ein besonderes Highlight am Nationalfeiertag. Zuerst lassen wir 75min die Kalorien purzeln,um danach genußvoll und ohne Reue(!) so richtig am Buffet zu schlemmen!

7.30 -9.00 Uhr Zumba im Schwimmbad, anschließend Frühstück im Speisesaal.

Anmeldung: 0699-12624046, Michaela Hackl-Nascimento