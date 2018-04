ASKÖ Bundesmeisterschaften für Luftdruckwaffen

25.04.2018, 17:34 Uhr

Mieminger und Roppener SportschützInnen erobern zahlreiche Medaillen

INNSBRUCK (ea). Alle zwei Jahre veranstaltet der ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) eine Österreichische Meisterschaft im Sportschießen für die ASKÖ-Verbände Österreichs. Austragungsort dieser Meisterschaften war in diesem Jahr der Landeshauptschießstand in Innsbruck (Luftgewehr) und der Schießstand in Münster (Luftpistole). Die zwei Mitgliedsvereine aus dem Bezirk Imst – Mieming und Roppen – entsendeten 14 Schützen zu diesen Meisterschaften. Die Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen – insgesamt eroberten die Teilnehmer dieser zwei Vereine 12 Medaillen. Franziska Stefani aus Roppen holte in der starken Luftgewehr-Frauenklasse die Bronzemedaille im Einzelbewerb und gewann Gold mit der Tiroler Mannschaft. Patricia Rangger (Mieming) gewann in der Frauenklasse zwei Mal Silber (Einzel und Mannschaft). In der Männerklasse qualifizierten sich Johannes Stefani (Roppen) und Hannes Patka (Mieming) für das Finale der besten acht und landeten schließlich auf den Rängen Vier und Fünf. Hannes Patka konnte sich allerdings als „Trost“ über eine Mannschafts-Goldmedaille freuen.Eine Goldmedaille im Nachwuchsbereich gab es für die Jungschützin Berta Szeker aus Mieming (Luftgewehr). Über Silber bzw. Bronze mit der Luftpistole konnten sich die drei Roppener Jugendschützen Christopher Pfausler, Lucas Pfausler und Simon Pfausler freuen. Gleich zwei Medaillen (Einzel und Mannschaft) gingen an Angelika Sporer (Mieming) und Sonja Kaspar (Mieming) in der Seniorinnen-Klasse und an Norbert Stefani (Roppen) in der Senioren 1 Klasse. Bezirksoberschützenmeister Christof Melmer (Mieming) holte sich schließlich in der Klasse Senioren 1 die Silbermedaille.