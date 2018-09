Auf Rekord folgt nächster Schlager

22.09.2018, 09:25 Uhr

SPG Silz/Mötz feierte siebten Sieg in Serie – Am Donnerstag Gipfeltreffen mit Mils

SILZ (pele). Das war bereits der siebte Streich! Auf dem engen Platz in Matrei sicherte sich die SPG Silz/Mötz durch Tore von René Schneebauer (22.) und Zoran Matic (47.) den nächsten Dreier in der Landesliga West. Trainer Aleksandar Matic war aber nicht uneingeschränkt zufrieden: „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr gut und haben das Spiel kontrolliert. Nach dem schnellen 2:0 nach der Pause hatten wir eigentlich eine optimale Ausgangsposition. Doch dann hat Matrei das Kommando übernommen und war besser. Gerettet hat uns letztlich die hervorragend funktionierende Viererkette mit Miroslav Rikanovic davor. Und auch Goalie Daniel Hummer war glänzend in Form.“

War’s eine Kopfsache, dass die SPG nach der vermeintlich sicheren Führung derart nachließ? Matic: „Wir haben schon einige Patienten in der Mannschaft, die eine etwas lässige Herangehensweise haben. Natürlich sind sieben Siege in Serie für den Verein historisch. Aber wir müssen weiter konsequent bleiben und die Spannung hoch halten. Deshalb warne ich die Burschen auch ständig vor uns selber.“Mit Mils kommt am Donnerstag (Spielbeginn 19.30 Uhr) einer der schärfsten Silz/Mötz-Verfolger in den Pirchet. „Das ist eine hervorragende Kontermannschaft. Ich werde mir taktisch etwas einfallen lassen müssen, damit wir die schnellen Vorstöße der Unterländer rechtzeitig unterbinden können“, sagt der Trainer.Einer wird dabei nicht mithelfen können! Wie sich inzwischen herausgestellt hat, wird Flügel-Rakete Luka Dzidziguri wegen einer komplizierten Knöchel-Verletzung im Herbst wohl kein Spiel mehr bestreiten können.