Benni Schöpf sichert sich den Sieg beim zweiten Enduro ÖM Lauf in Rinegg

21.04.2018, 17:15 Uhr

Wie schon beim Auftaktrennen in Wimpassing hieß der Sieger in Rinegg abermals Benni Schöpf!

bereits eine Woche nach dem Auftaktrennen der Österreichischen Enduro Staatsmeisterschaft in Wimpassing ging der zweite Lauf im Rahmen der Enduro-Trophy im steirischen Rinegg/Ranten über die Bühne.Der 27 Jahre junge Tiroler aus Karres beendete seine Siegfahrt, nach 2:07:54 Stunden mit 17 gefahrenen Runden und einem Vorsprung von 45 Sekunden auf den zweitplatzierten und international agierenden Manuel Lettenbichler.Schöpf und Lettenbichler waren die einzigen die 17 Runden in den steirischen Boden brennen konnten. Dritter wurde der Osttiroler Matthias Wibmer mit 16 gefahrenen Runden.

Benni: „Guat isch gongan! Nach einem guten Start konnte ich in der dritten Kurve den bis dato führenden Matthias Wibmer überholen und gleich ein paar Meter auf die Konkurrenz gut machen. Ab der vierten Runde hatte ich etwas Probleme mit Traffic bei zu überrundenden Fahrern und meine Verfolger konnten aufschließen. Ich war kurze Zeit nicht zu 100% fokussiert und merkte dann dass Thomas Hostinsky gewaltig Druck von hinten machte. Thomas konnte dann mit einem sauberen Überholmanöver an mir vorbei gehen, ich blieb aber an ihm dran.Wir lieferten uns einige tolle Rad an Rad Duelle. Nach kurzer Zeit fand ich aber wieder in meinen Rhythmus und konnte wiederum ihn unter Druck und mich an die Spitze setzen. Ab diesem Zeitpunkt konnte ich meinen Vorsprung immer weiter ausbauen und ging somit als erster über die Ziellinie. Ein tolles Gefühl, zweimal die volle Punktzahl anzuschreiben und mit Punktemaximum in der Gesamtwertung zu führen.“