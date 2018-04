Die „Maschin’“ siegte in Haiming

22.04.2018, 18:39 Uhr

HAIMING (pele). Das Ötztaler Mountainbike Festival war auch heuer wieder ein großartiges Rad-Spektakel. Rund 350 Fahrerinnen und Fahrer waren gemeldet, um auf der naturbelassenen Strecke auf der Ötztaler Höhe um den Sieg zu kämpfen. Auch absolute Superstars der Szene ließen es sich nicht nehmen an den Start zu gehen.

Der Star schlechthin aus heimischer Sicht war einmal mehr Lokalmatadorin Laura Stigger in der Juniorenklasse. „Die Laura isch a Maschin’“, staunten die Fans schon nach der ersten Runde über die 17-jährige Haiminger Weltmeisterin. Technisch versiert und mit hoher Schlagzahl prügelte sie ihr Bike um den Naturkurs auf der Ötztaler Höhe und ließ von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer als Siegerin aus dem Rennen hervor gehen würde. Am Ende gewann die für den URC Ötztal startende Athletin wie schon vor einer Woche in Nals vor ihrer Haiminger Landsfrau Tamara Wiedmann (Racing Team Haiming).„Ich bin total happy, vor meinen eigenen Fans gewonnen zu haben. Es war heute aber sehr zäh und ein hartes Stück Arbeit. Der Kurs hat mir alles abverlangt“, zog die junge Haimingerin nach dem Rennen gewohnt bescheiden Bilanz.Auch bei den männlichen Junioren blieb der Sieg im Lande. Hier setzte sich Mario Bair (Racing Team Haiming) durch.Stark auch die Auftritte von Karl Markt aus Haiming und Gregor Raggl aus Roppen, die beide für das Schweizer Möbel-Märki-Team im Elite-Bewerb der Herren starten. Markt wurde starker Vierter, Raggl klassierte sich unmittelbar dahinter auf Rang fünf.Ergebnisse:U9: 1. Mic Willy (CH) 8:03.0, 2. Pius Piringer (Ö) +25,5, 3. Moritz Vogel (Ö) +33.0.U11: 1. Ruben Friedl (Ö) 13:44.1, 2. Jakob Müller (Ö) +46.3, 3. Paul Freuis (Ö) +47.3.U13: 1. Daniel Spiss (Ö) 21:41.8, 2. Anatol Friedl (Ö) +38.1, 3. Tim Schwendinger (Ö) +56.4.U15: 1. Benjamin Krüger (D) 35:07.4, 2. Samuel Gabl (Ö) +1:43.3, 3. Benedek Lörincz (Ung) +2:21.1.U17: 1. Jan Laner (Ita) 50:47.1, 2. Ryan Hondervanger (Ö) +21.6, 3. Lukas Hatz (Ö) +45.4.Sportklasse männlich: 1. Gerhard Krenn (Ö) 1:05:13.3, 2. Frederick Thöni (Ö) +22.8, 3. Thomas Weber (CH) +1:26.7.Sportklasse weiblich: 1. Pannipa Narongchai (Tha) 1:08:23.2.Masters männlich: 1. Marcell Grüner (Ö) 1:01:15.9, 2. Ingo Krüger (D) +3:20.4, 3. Leopold Heigl (Ö) -3.Junioren männlich: 1. Mario Bair (Ö) 1:12:16.6, 2. Andrea Colombo (Ita) +1:08.1, 3. Ronald Pohl (Ö) +1:54.5.U23 männlich: 1. Maximilian Brandl (D) 1:19:17.1, 2. Luca Schwarzbauer (D) +1:34.3, 3. Clément Berthet (Fra) +2:09.4.Juniorinnen weiblich: 1. Laura Stigger (Ö 1:05:50.1, 2. Tamara Wiedmann (Ö) +4:42, 3. Virag Buzsaki (Ung) +5:04.Elite & U23 weiblich: 1. Anne Tauber (Ned) 1:20:01.9, 2. Eva Lechner (Ita) +2.32.6, 3. Yana Belomoina (Ukr) +2.48.9.Elite männlich: 1. Maxime Marotte (Fra) 1:31:57.8, 2. Stephane Tempier (Fra) +22.5, 3. Florian Vogel (CH) +55.7, 4. Karl Markt (Ö) +2:39.2, 5. Gregor Raggl () +3:09.5.