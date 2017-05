Diese Pleite kam überraschend

07.05.2017, 10:40 Uhr

Nach einer bislang bärenstarken Frühjahrssaison in der Tiroler Liga hatten die Imster die Zirler offenbar etwas auf die leichte Schulter genommen. Und so etwas wird in der Tiroler Liga eben sehr schnell bitter bestraft. Vor allem von einem Gegner, der gerade dabei ist, sich mit aller Macht aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.Die Zirler legten in der Velly-Arena durch Tore von Michael Rauth (37.) und Johannes Eichinger (69.) vor. Zwar kam Imst durch Benjamin Pohl (75.) und Thomas Gufler (82.) noch zum Ausgleich. Doch der eingewechselte Jasmin Mehmedovic stellte in der 89. Minute mit dem 3:2 für Zirl die Weichen auf Sieg.„Mund abwischen und am kommenden Samstag in Fügen wieder besser machen“, lautet nun die Vorgabe von Soraperra.