Familienfest im Zeichen des Sports - Das Sportzentrum Imst feiert sein 20-jähriges Bestehen

16.09.2018, 10:52 Uhr

Anderswo wäre ein Anlass wie dieser vielleicht mit Festakt und Gala begangen worden – nicht aber in Imst. Hier feierte die Stadtgemeinde das 20-jährige Bestehen des Sportzentrums mit seinen Bürgern als Familienfest ganz im Zeichen des Sports. Wer Imst und das Sportzentrum bislang nur mit Klettern und Fußball in Verbindung brachte, konnte an diesem Tag über ein vielfältiges Sportangebot rund um das Sportzentrum staunen. Vom Motorsportclub bis hin zu Beachvolleyball, Eisstockschießen oder Eishockey stellten sich die Imster Sportvereine letzten Samstag auf dem Areal des Sportzentrums vor und luden Groß und Klein dazu ein, die unterschiedlichsten Sportarten auszuprobieren.

Das Sportzentrum der Stadtgemeinde Imst wurde im Jahr 1997 erbaut und in den vergangenen Jahren ständig erweitert. Zielsetzung der Stadtgemeinde war es, und ist es bis heute, den Imster Bürgern ein breites Sportangebot zu ermöglichen und den vielfältigen sportlichen Disziplinen der Imster Sportvereine ein Zuhause zu schenken. So bietet das Sportzentrum heute dreizehn Vereinen die Möglichkeit ihren Sport auszuüben. Für die Stadtgemeinde bedeutet der Betrieb eines Sportzentrums wie dieses natürlich einen außergewöhnlichen Aufwand. Den nehmen die Stadtverwaltung und die Verantwortlichen in Imst augenscheinlich mit Freuden auf sich. Sportreferent Thomas Schatz sieht diesen Aufwand mehr als nur „gerechtfertigt“ und unterstreicht einerseits die soziale, andererseits die hohe gesellschaftliche Bedeutung sportlicher Aktivität: „Sport verbindet uns innerhalb der Gesellschaft und fördert die Entwicklung unserer individuellen Persönlichkeit“ erklärt Schatz. Dass es mit schönen Worten allein nicht getan ist, darüber ist sich Schatz im Klaren: „Unser Ziel als Stadtgemeinde muss es sein, das Sportzentrum auch in Zukunft stetig weiterzuentwickeln um gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen gerecht werden zu können. Ziel müsse es sein, so Schatz, den Sport als Institution und verbindendes Element in der Mitte der Gesellschaft zu halten. „Deshalb war für uns in der Stadtverwaltung völlig klar: Das 20-jährige Bestehen soll mit einem Fest der sportlichen Aktivität für Jedermann gefeiert werden – und nicht mit einer Gala exklusiv für ausgewählte Gäste“ so Schatz.