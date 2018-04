Fünfter Sieg in Serie

22.04.2018, 09:03 Uhr

HAIMING (pele). Die Serie ist beeindruckend! Der SV Haiming feierte mit dem jüngsten 6:3-Sieg (Torschützen: Manuel Floriani 2, Joshua Stigger, Sascha Neurauter, Paul Gstrein, Noel Melmer) den fünften Sieg im fünften Frühjahrsspiel. Trainer Josef Nagl wird dennoch nicht müde, den Ball flach zu halten: „Da waren jetzt einige gute Spiele dabei. Aber wir haben letztlich noch gar nichts erreicht und noch sehr viele Hausaufgaben zu machen.“

Die erste Halbzeit gegen die Stubaitaler war am Samstag mit das Beste, was die Zuschauer in den vergangenen Jahren im Waldstadion zu sehen bekommen haben. Strukturiert und auch mit dem nötigen Kampfgeist versehen spielten die Hausherren die Gäste regelrecht an die Wand und erzielten die Treffer praktisch nach Belieben. Es waren sogar die Chancen zu weiteren Toren vorhanden.„Ich hab’ die Burschen in der Halbzeit dann vor der Situation gewarnt. Mit eine Führung von sechs Toren im Rücken ist es alles andere als einfach, die Spannung hoch zu halten. Und das haben wir dann ja auch gesehen. Dass wir nach der Pause drei Gegentreffer kassieren, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden“, sagte Nagl.Für ihn stellt sich nun vor allem die Frage, wie reif seine junge Mannschaft inzwischen ist. Eine Antwort darauf kann es schon am kommenden Samstag geben, wenn die Haiminger auswärts beim IAC gastieren (Anstoss: 18 Uhr). Die Partie im Herbst haben die Haiminger gegen die Innsbrucker Athletiker mit 2:1 gewonnen.