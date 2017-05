Fürs Comeback schuftet Ale wie ein Tier

13.05.2017, 09:36 Uhr

UMHAUSEN, GELSENKIRCHEN (pele). Er war bis dahin während seiner Karriere von gröberen Verletzungen verschont geblieben. Doch dann kam der 28. April und das Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen. Alessandro Schöpf agierte im Dress von Schalke 04 auf der rechten Außenbahn überragend. Steuerte zum 4:1-Sieg der Knappen einen Treffer und zwei Assists bei. Doch es gab auch jene unglückliche Szene, in der er im Rasen hängen blieb und sich das rechte Knie verdrehte.

Die bittere Wahrheit

Eine Woche im Ötztal

„Es hat geknackst, und ich war mir eigentlich sicher, dass da etwas passiert ist. Unser Doc untersuchte das Knie dann sofort und stellte fest, dass völlig stabil ist. Da ich auch keine Schmerzen hatte, spielte ich anschließend ohne Probleme weiter“, erinnert sich Ale zurück.Die bittere Wahrheit sollte erst vier Tage später ans Licht kommen. „Ich spürte nach dem Spiel ein in den Unterschenkel ausstrahlendes Ziehen. Deshalb gab´s dann weitere Untersuchungen.“ In denen festgestellt wurde, dass das Kreuzband kräftig eingerissen war. Damit war das frühzeitige Saison-Aus für den Ötztaler besiegelt.Jetzt schuftet Schöpf täglich mehrere Stunden im Reha-Zentrum von Schalke 04, um möglichst bald wieder fit zu werden. Vier Monate soll seine Ausfallzeit laut ärztlicher Prognose betragen. „Ich bin meist um 9 Uhr schon da und trainiere dann bis zirka 16.30 Uhr. Ich komm so auf mehrere Trainingsstunden als im normalen Trainingsalltag mit der Mannschaft. Es tut natürlich weh, dem Team in der aktuell schwierigen Phase nicht helfen zu können. Aber ich gebe alles, um möglichst früh wieder am Platz zu stehen“, sagt Schöpf.Beim aktuellen Reha-Training geht´s für ihn vor allem um Muskelerhaltungsmaßnahmen. Zudem stählt er täglich seinen Oberkörper. Von Schmerzen im lädierten Knie ist er glücklicherweise immer verschont geblieben.Bis zum Saisonende wird er die Reha-Maßnahmen in Gelsenkirchen durchziehen. Danach folgt ein einwöchiger Urlaub in der Ötztaler Heimat. Während diesem wird er sich unter anderem in die Hände von ÖFB-Physio Michael Vettorazzi begeben. „Danach machen wir dann das nächste MRT, um zu sehen, wie sich die Verletzung entwickelt hat“, erklärt der Rekonvaleszente.Die Vorbereitung mit der Mannschaft von Schalke 04 auf die neue Saison wird Schöpf auf alle Fälle noch versäumen. „Ich muss es aus eigener Kraft schaffen, wieder dorthin zu kommen, wo ich schon war.“Versäumen wird Ale auch die nächsten Auftritte mit dem Nationalteam. „Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Ich wär´ gerne dabei gewesen. Aber ich muss das jetzt so nehmen, wie es ist. Ich bin zudem davon überzeugt, dass die Mannschaft trotzdem in Irland gewinnen wird und die Chance auf die WM-Qualifikation weiterhin besteht.“