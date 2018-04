In Oetz lebt die Hoffnung

22.04.2018, 08:14 Uhr

Mit Sieg über Veldidena wurde ein Pflichtsieg eingefahren

OETZ (pele). Nach wie vor liegt der USV Oetz in der Bezirksliga West auf einem Abstiegsplatz. Nach dem Pflichtsieg über Schlusslicht Veldidena lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt aber mehr denn je. Der Erfolg über die Innsbrucker wurde ohne größere Probleme eingefahren. Zweimal Maximilian Pienz und einmal Fabian Amprosi trafen zum letztlich ungefährdeten 3:0-Erfolg.

„Der Gegner hatte im ganzen Spiel eine einzige Torchance, während wir neben den drei Treffern noch weitere Einschussmöglichkeiten vorfanden. Der Dreier geht also voll und ganz in Ordnung“, freute sich Trainer Thomas Klaus über den vollen Erfolg.Was den Ligaverbleib angeht, bleibt er optimistisch. „So weit weg von der Musik sind wir nicht. Vor allem müssen die unmittelbar vor uns liegenden Wiltener noch zu uns. Und in unserer Mannschaft passt es. Alleine beim Abschlusstraining vergangene Woche waren 18 Mann anwesend. Das ist für einen Trainer natürlich ein Traum“, sagte Klaus.Schwierig wird die Aufgabe für die Oetzer am kommenden Samstag. Da gastieren die Ötztaler ab 17 Uhr beim Tabellenzweiten aus Landeck.