Klare 7:4 Niederlage gegen EHC Mils

06.01.2018, 03:21 Uhr

Imst : Eisstadion |

Ein 7:4 ist es letztendlich geworden. Es hätte nicht sein müssen. Aber wie sagt man so schön: es gibt Spiele die verlierst du, und es gibt Spiele die gewinnst du nicht. Das Match in Mils gehört in die Kategorie, "... die gewinnst du nicht".

Und dabei hat es ganz gut angefangen. Obwohl die Hausherren in der 16 Minute mit 1:0 in Führung gehen. Aber schon eine Minute später gleicht Fischi mit einem schönen Treffer aus. In der selben Minute eine saubere Kombination der zweiten Linie, Max Weber legt für Martin Wilhelm auf und der erzielt mit einem platzierten Schuss den Führungstreffer für die SPG, damit geht es in die Drittelpause.

Das zweite Drittel haben die Burschen dann verschlafen. Einer der Spieler hat gemeint, "... das war ein Aushänger, schlimm ... mehr kann man dazu nicht sagen." Zweimal Angerer, einmal Niescher und einmal Biehler und die Milser entscheiden das Drittel mit 4:0 für sich.Am Beginn des Schlussdrittels erhöht Biehler auf 6:2. Dann fangen sich die SPG-ler wieder etwas. Max Weber gelingt das 3:6 und Daniel Fischnaller verwandelt einen Penalty sehr sauber zum 4:6. Aber das war`s dann auch. Bei diesem Stand nimmt dann der Trainer noch 13 Sekunden vor Schluss den Torwart vom Eis, für die wenigen SPG-Schlachtenbummler eher unverständlich. Und prompt schießt Holaus 8 Sekunden vor Spielschluss sein emptynet-goal zum Entstand von 7:4.