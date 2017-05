Laura siegte mit Respektabstand

14.05.2017, 17:11 Uhr

OBERTRAUN (pele). Laura Stigger, wer sonst? Am Sonntag startete die 16-jährige Haimingerin beim Mountain-Bike Grand Prix in Obertraun. Und lieferte in der Junioren-Klasse wieder einmal den Beleg ihres unglaublichen Leistungsvermögens.„Obertraun zählt zu meinen Lieblingsstrecken. Und ich habe einfach von Anfang bis zum Schluss Vollgas gegeben. Dabei sind mir die steilen und kurzen Anstiege sehr entgegen gekommen. Gewonnen war damit aber noch nichts. Denn Obertraun gewährt einer Sportlerin keine Sekunde Verschnaufpause. Gerade auf den Downhill-Passagen kommt es neben der nötigen Überwindung auch auf die entsprechende Konzentration an. Jeder kleinste Fehler wird sofort bestraft“, erklärt Stigger.

Deren Auftritt auf jener Strecke, auf der sie mit dem Nationalteam schon öfters trainiert hatte, zu einer Machtdemonstration wurde. Am Ende betrug der Vorsprung der URC Ötztal-Athletin auf die Zweitplatzierte Corina Druml vom SC Hermagor rund fünf Minuten und 33 Sekunden – eine kleine Ewigkeit. Rang drei ging an die Neuseeländerin Jessica Manchester.