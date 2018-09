Lauras Machtdemonstration

07.09.2018, 07:06 Uhr

Haiminger Mountainbikerin siegte überlegen bei der WM in der Lenzerheide

LENZERHEIDE (pele). Am Ende blieb auch der Konkurrenz nur ungläubiges Staunen. „Laura fährt in einer eigenen Liga“, meinte etwa Silbermedaillen-Gewinnerin Tereza Saskova aus Tschechien, nachdem Laura Stigger den XCO-Juniorenbewerb bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft in der Lenzerheide mit mehr als drei Minuten Vorsprung auf sie gewonnen hatte.

„Laura is on fire“ hallte es schon nach zwei Runden aus dem Stadionmikrophon. Da knallte die 17-jährige gerade in Zeitfahrerhaltung ihr Scott-Bike bei Start und Ziel vorbei. Angefeuert von unzähligen Fans aus der Oberländer Heimat, die am Anschluss an den Bewerb auch die Siegerehrung zu einem rot-weiß-roten Fahnenmeer machten…Die Haimingerin kam wie keine andere mit den Tücken der Piste in der Schweiz zurecht, setzte sogar in der letzten Steigung noch einmal zu einem Sprint an: „So viele eigene Fans – das hat mich richtig motiviert, dass ich auch am Schluss nochmal Vollgas geben konnte. Ich habe einfach mein Bestes gegeben. In so einem Rennen kann immer was passieren, deshalb war mein Plan, vom Start weg alles aus mir rauszuholen.“WM-Lenzerheide, Juniorinnen: 1. Laura Stigger (Ö) 1:09.46, 2. Tereza Saskova (Tsch) +3:03, 3. Harriet Harnden (GBR) +3:37, 4. Isaure Medde (Fra) +4:39, 5. Sofie P