Lauras nächster Streich in London

LONDON (pele). Was für ein Auftritt der 16-jährigen Laura Stigger beim Rennen zur UCI Junior Series auf der Olympiastrecke in London! Die Haimingerin erwischte einen Bombenstart und fuhr gleich einen Vorsprung auf die Konkurrenz heraus. „Das hat sich einfach so ergeben, war für mich aber ideal, weil ich mich so aus allen Positionskämpfen heraushalten und von Anfang an auch in den Steigungen mein Tempo fahren konnte“, sagte sie überglücklich nach dem Rennen.

In der Endphase kam ihr zwar noch einmal eine Konkurrentin gefährlich nahe, doch da zündete Laura ihrerseits wieder den Turbo und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, wer als Siegerin aus dem Rennen hervorgehen würde. „Es war ein wahnsinnig tolles Rennen auf einer voll coolen Strecke“, zog Laura zufrieden Bilanz.Nach ihren Siegen in Mailand, Marseille und Ötztal-Bahnhof war der Triumph in London nun bereits der vierte Sieg im Rahmen der UCI Juniors Serie in dieser Saison. Lauras nächster geplanter Renneinsatz ist am 14. Mai beim Mountain Grand Prix in Obertraun.