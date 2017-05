Luggi fühlt sich wieder wohl

14.05.2017, 20:02 Uhr

MÖLLN, SAUTENS (pele). Das Erfreulichste vorweg! Lukas Neurauter, der vor einer Woche in Lettland als Nachwirkung auf einen Unfall noch gegen eine mentale Sperre angefahren war, fühlt sich auf seiner Maschine wieder wohl! Beim ADAC MX Masters am Sonntag in Mölln bei Hamburg gab er wieder mächtig Zunder.In der Qualifikation am Samstag war`s hervorragend gelaufen. Der Ötztaler fuhr in seiner Gruppe auf den dritten Rang. Im ersten Lauf am Renntag erwischte er einen mittelmäßigen Start, kämpfte dann aber bald mit einer kaputten Gabel, die durch einen Steinschlag beschädigt worden war. Am Ende reichte es für Rang 24.

Vor dem zweiten Lauf hieß es, rasch die Reservegabel zu montieren. Ohne technische Probleme lief es dann auch gleich viel besser, und Neurauter erreichte den zehnten Rang.„Ich habe wieder Vertrauen in mich und meine Maschine. Das war die wichtigste Erkenntnis an diesem Wochenende“, war Neurauter mit der gezeigten Leistung nicht unzufrieden.Am kommenden Wochenende startet Neurauter wieder in der Weltmeisterschaft. Am Programm steht der Grand Prix von Deutschland in Teutschenthal.