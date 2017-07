Mit Bergbahnen Sölden zu weiteren Erfolgen

15.07.2017, 10:26 Uhr

UMHAUSEN (pele). Naturbahnrodel-Weltcupsieger Thomas Kammerlander stellt aktuell die Weichen für die kommende Saison. Das Training läuft auf vollen Touren, davon abgesehen hat sich auch am Sponsormarkt einiges getan.Ab sofort wird der Ötztaler von den Bergbahnen Sölden unterstützt. „Es ist für mich natürlich eine zusätzliche Motivation, jetzt über einen so namhaften Kopfsponsor zu verfügen. Das ist auch gut für den gesamten Rodelsport. Die Bergbahnen Sölden waren mein erklärter Wunschpartner. Umso glücklicher bin ich, dass es geklappt hat“, sagt Kammerlander.

Auch was den fahrbaren Untersatz abseits der Rodelbahn angeht, ist der Umhauser künftig bestens bestückt. Als neuer Kooperationspartner von Ford wurde an ihn im Autopark Innsbruck kürzlich ein Ford Kuga ST-Line mit 150 PS und Allradantrieb übergeben. „Als Wintersportler bin ich darauf trainiert, mich an unterschiedliche Witterungsbedingungen anzupassen. Daher ist es für mich besonders wichtig, dass auch das Auto sowohl auf Eis als auch auf Schnee souverän agiert“, sagt Kammerlander.Im Gegenzug zur Bereitstellung des Autos wird er zwei bis drei Mal im Jahr für Werbeaufnahmen zur Verfügung stehen, die dann unter anderem auf SAT1 und Vox Austria ausgestrahlt werden.