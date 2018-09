Nicht weniger als 340 Hofer-MitarbeiterInnen waren kürzlich beim alljährlichen Firmenluaf dabei

17.09.2018, 09:07 Uhr

Voller Motivation, Ehrgeiz und dem Wichtigsten – Teamspirit – ging es für 340 motivierte Sportler der HOFER-Zweigniederlassung in Rietz auf die Laufstrecke des Tiroler Firmenlaufs.

RIETZ. Die Hobby-Läufer und Nordic-Walker legten in 113 Dreierteams zusammen gerechnet beachtliche 1.500 Kilometer zurück, die Distanz von Innsbruck nach Istanbul. Durch die beeindruckende Teilnehmer- und Teamanzahl sicherten sich die Mitarbeiter des Discounters zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz in der Firmenwertung. Neben ihrer Fitness bewiesen sie auch schon vorweg Kreativität und zwar mit ihren Teamnamen – so gingen unter anderem folgende Dreierteams in Innsbruck an den Start: Kipfelstürmer, HOFERFlöhe und die Bananenbauern.