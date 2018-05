Prantl brachte den Erfolg zurück

06.05.2018, 09:53 Uhr

Imster Goalgetter ist für seine Mannschaft ein Erfolgsgarant

IMST, MÖTZ (pele). Er war verletzt – und schon ging mehrere Spiele lang gar nichts im Offensivspiel des SC Sparkasse Imst. Die Mannschaft trudelte, ließ wichtige Punkte liegen. Seit zwei Spielen ist René Prantl wieder zurück. Und erzielte zuletzt im Derby gegen Zams ebenso zwei Tore wie eine Woche vorher gegen St. Johann. Er ist und bleibt für sein Team der Erfolgsgarant…

Wieder Remis für Silz/Mötz

In Zams ging`s vor 1150 Zuschauern heftig zur Sache. Der dortige Trainer Florian Schlatter kritisierte eine überharte Gangart der Imster. Unter anderem musste sein Kapitän Fabian Burger nach einem Duell mit Simon Lentsch mit kaputtem Seitenband und Sprunggelenksfraktur vom Feld. Imst-Co-Trainer René Grüner: „Eine total unglückliche Situation. Aber auch wenn sich Schlatter massiv aufgeregt hat, möchte ich schon klar stellen, dass das niemals ein Foulspiel von Simon war. Er ist alles andere, aber gewiss kein Treter.“Wie dem auch sei! Die Wogen gingen hoch, zumal der von Schlatter massiv kritisierte Schiedsrichter Staudinger („Eine für einen Bundesliga-Schiedsrichter unwürdige Leistung.“) kurz vorher auch noch Lukas Carrer wegen Torraubs des Feldes verwiesen hatte.Mit einem Mann mehr am Feld hatten die Imster natürlich die Vorteile auf ihrer Seite. Zunächst traf Thomas Gufler noch vor Seitenwechsel zum 1:0. Prantl erhöhte zunächst aus einem Elfmeter auf 2:0, dann markierte er per Freistoß den dritten Treffer. Für Zams reichte es nur noch zum Ehrentreffer durch einen von Florian Kofler verwandelten Strafstoß, der wiederum aus Sicht von Grüner niemals einer gewesen ist.Die SPG Silz/Mötz musste sich nach dem jüngsten 2:2 gegen Zirl auch gegen Mayrhofen mit einem Remis begnügen. Beim 3:3 gegen die Zillertaler trugen sich Miroslav Rikanovic aus einem Strafstoß und wieder zwei Mal Alexander Schaber in die Torschützenliste ein. „Wir waren in der ersten Halbzeit ganz klar besser. Dann hat der Schiedsrichter vor dem ersten Gegentor ein Foul an Alexander Zorzi übersehen. Das hat meine Spieler etwas aus dem Konzept gebracht. Nach Seitenwechsel ist dann unsere Konzentration verloren gegangen. So geht das Unentschieden letzten Endes in Ordnung“, sagte Trainer Aleksandar Matic.