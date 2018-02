Sagenhafte 9 Medaillen für den WSV Imst!

15.02.2018, 19:47 Uhr

Der WSV Imst fuhr mit einer 10-köpfigen Mannschaft ins wunderschöne Freizeitcenter StuBay nach Telfes um sich mit acht weiteren Tiroler Vereinen im Schwimmen zu messen.Dabei konnten von den Imster Athleten wieder Topleistungen erzielt werden. Insgesamt 9 Medaillenplätze sicherte sich der WSV Imst unter der Leitung von Cheftrainerin Mag. Verena Klocker.In der Disziplin 50m Brust war Xavi Pupeter wieder einmal eine Klasse für sich und hängte seine Konkurrenz mit über 9 Sekunden ab. Weiters belegte er den hervorragenden 3. Platz über 200m Freistil.Ebenso erfolgreich wie sein Teamkollege Xavi, sicherte sich Nils Rotter über 50m Delfin die Goldmedaille und erschwamm zwei mal den 2. Platz in 200m Freistil und in 100m Lagen. Drei weitere 2. Plätze belegten Emil Scherl in 50m Brust, Nina Sailer in 25m Brust und die kleine Sarah Mayr (Jg. 2010) in 200m Freistil. Eine Bronzemedaille sicherte sich Matthias Bommassar in 50m Brust. Weitere TopTen-Platzierungen konnten von Madlen Pirschner, Alexandra Leitl und Hanna Elenbaas erzielt werden. Obfrau Angelika Linser und Stefanie Pupeter fungierten als Betreuer und standen den Athleten in allen Belangen wieder einmal professionell zur Seite. Herzliche Gratulation!