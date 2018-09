Schludrige Imster verloren

23.09.2018, 08:00 Uhr

Das 0:1 vor eigenem Publikum gegen Kirchbichl kam überraschend

IMST (pele). Der Platz an der Sonne der Tiroler Liga war den Imstern nicht lange vergönnt. Mit dem überraschenden 0:1 gegen Kirchbichl büßten die Oberländer auch die Tabellenführung ein.Es entwickelte sich zu Beginn ein recht ausgeglichenes Spiel, in dem die Hausherren aber mitunter zu schludrig wirkten. Entsprechend fiel nach der Partie auch die Diagnose von Trainer Sladjan Pejic aus: „Wir waren lange Zeit deutlich zu behäbig. Nach dem Rückstand in der 76. Spielminute wäre aber noch genügend Zeit gewesen. Und wir fanden in diesem Zeitraum auch genügend Chancen vor, um die Partie noch für uns zu entscheiden.“

Die Kirchbichler hatten sich auf eine defensive Taktik verlegt, versuchten damit, die schnellen Imster Angreifer um René Prantl aus dem Spiel zu nehmen. „Das ist uns die meiste Zeit sehr gut gelungen”, freute sich Gäste-Trainer Paul Schneeberger.Am kommenden Samstag gastiert der SC Sparkasse Imst beim Aufsteiger aus Söll. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr.