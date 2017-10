SNOWHOW FREERIDE WORKSHOPS 17/18

Wer den Winter in den Bergen voll auskosten will und gerne auch mal abseits der markierten Pisten fährt, der muss sich mit dem Thema Lawinenkunde beschäftigen. Ohne Wissen und Vorbereitung in Powderhänge zu stechen und seine Lines darin zu ziehen wäre mehr als verantwortungslos. Geht es doch bei Lawinenunfällen nicht immer nur um das eigene Leben, sondern auch um das Leben anderer. SNOWHOW macht es aber jedem Freerider und Tourengeher seit über 10 Jahren leicht, an Wissen zu gelangen. In kostenlosen Workshops werden in Zusammenarbeit mit Bergbahnen und Tourismusregionen lawinenkundliche Inhalte und Verhaltensmaßnahmen leicht verständlich aufbereitet und von staatlich geprüften Berg- und Skiführern vermittelt.

Bei SNOWHOW Freeride geht es um Lawinen, alpine Gefahren, Risikomanagement und natürlich Tiefschnee, denn der ist die Grundlage des weißen Vergnügens. In den SNOWHOW FREERIDE Workshops Lawine kommen auch digitale Werkzeuge für die Routenplanung und Gefahrenbeurteilung zum Einsatz. So wird zum Beispiel mittels eigener SNOWHOW Freeride App die Steilheit eines Hanges in Relation zur Lawinengefahrenstufe gebracht und dementsprechendes Verhalten gelehrt. Die zweitägigen Workshops beginnen am Vortag mit einem Theorievortrag. Der Praxisteil am darauffolgenden Tag vertieft diese Inhalte nochmals. Dort geht es in Gruppen von maximal 7 Personen ins Gelände, wo die SNOWHOW Bergführer die Grundlagen erklären wie zum Beispiel die Planung eines Freeride-Tages und wie man im Backcountry vernünftige Entscheidungen trifft. Sie zeigen die Basics zu Geländekunde und Hangneigungen, Lawinenlagebericht und lehren die Interpretation der Warnstufen, Standardmaßnahmen im Gelände sowie Notfallmanagement.Die Teilnahme an den SNOWHOW Workshops Lawine ist kostenlos. Für jeden Termin gibt es aber nur eine begrenzte Anzahl Plätze. Deshalb ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Dafür ist die Leih-Notfallausrüstung bestehend aus LVS-Gerät, Schaufel, Sonde und Rucksack gratis. Um das Liftticket muss sich allerdings jeder selber kümmern.Dieser Workshop Lawine findet im Rahmen der Powder-Snow-Week Obergurgl statt.17.01.: 18:00 Uhr Lawinenvortrag18.01.: 09:00 bis 15:30 Uhr, Treffpunkt: Talstation Festkogelbahn03.02.: 18:00 Uhr Lawinenvortrag im Café Brennpunkt in den Viaduktbögen in Innsbruck04.02.: 09:00 bis 15:30 Uhr Praxis im Skigebiet Axamer Lizum10.02.: 18:00 Uhr Lawinenvortrag im Café Brennpunkt in den Viaduktbögen in Innsbruck11.02.: 09:00 bis 15:30 Uhr Praxis im Skigebiet NordketteTermin noch offen: SNOWHOW Workshop Lawine bei den Bergbahnen AlpbachInfos und Anmeldung auf www.snowhow.info/freeride 11.11.: 19:00 Uhr kostenloser SNOWHOW Multimedia-Vortrag zum Thema Lawinenkunde im Rahmen der Freeride Filmbase im Metropol Kino Innsbruck11.11.: 10:00 bis 19:00 Uhr SNOWHOW mit eigenem Stand Nr. 126 im Freeride Village, Halle B012.11.: 10:00 bis 17:00 Uhr SNOWHOW mit eigenem Stand Nr. 126 im Freeride Village, Halle B012.11.: 11:30 Uhr SNOWHOW Präsentation in der OPEN FACES Lounge im Freeride Village