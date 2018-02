Es ist "Prime"-Time am Brennbichl

16.02.2018, 18:33 Uhr

Mein Büro - mein Studio - meine Praxis - meine Kanzlei - mein Restaurant, the next Level GmbH.

IMST (ps). Die Imster Au wird bald um einen Buisnesspark für einen breiten Branchenmix erweitert. In der Nähe des Hofermarkts am Brennbichl realisiert "The next Level GmbH", unter der Leitung von Architekt Wolfgang Martin Miess aus Innsbruck, ein futuristisches Großprojekt. Die Konstruktionsweise ermöglicht eine flexible Gestaltung und eine individuelle Anpassung der Arbeitsbereiche auf die Bedürfnisse der Nutzer. Auf drei Etagen und einer Gesamtfläche von rund 4.000 Quadratmetern ist von Großraumbüro, Ordiantion oder Praxisgemeinschaft bis hin zum Studio oder Atelier alles möglich.