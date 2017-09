Vom Beichtgeheimnis zu Datenschutz 4.0

30.09.2017, 19:57 Uhr

Das Thema Datenschutz ist vielseitig und für jedes Unternehmen kommen andere Beispiele zum Greifen: Ein Unternehmer und vor allem auch seine Mitarbeiter haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Arbeitsplatz vor Datenraub geschützt ist (PC und Schreibtisch). Das bedeutet, es braucht Firewalls, Passwörter und die Sensibilität für das Thema muss gestärkt werden. Wenn ein Drucker für mehrere Personen zugänglich ist, muss ein sorgfältiger Umgang mit den ausgedruckten Papieren gewährleistet sein. Ausdrucke nicht im danebenstehenden Papierkorb achtlos entsorgen. Ordnerschränke mit Kundendaten müssen versperrbar sein, für Veröffentlichung von Daten der Mitarbeiter auf der Homepage ist das Einverständnis einzuholen. Auch der Zugriff auf interne Firmendaten muss strenger eingegrenzt werden, so darf in Zukunft beispielsweise ein Angestellter der Kundenverwaltung nicht auf die Daten der Personalverwaltung Zugriff haben. Auch in punkto Schadsoftware und deren Folgen hat sich ein Unternehmer genau zu informieren. Neu ist auch, dass man Datenverluste an die Datenschutzbehörde innerhalb von 72 Stunden melden muss. Das wäre der Fall, wenn zum Beispiel ein Firmenlaptop gestohlen oder verloren wird. Diese anschaulichen Beispiele sollen einen groben Überblick bieten, für genaue Informationen sollten sich Unternehmer an die Wirtschaftskammer wenden und sich beraten lassen.