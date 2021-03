70 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher leben in einer Partnerschaft. Die Anzahl der Paare variiert allerdings je nach Bundesland. Oberösterreich ist Spitzenreiter.

ÖSTERREICH. Insgesamt leben in Österreich 4,3 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 69 Jahren in einer festen Partnerschaft. Langzeitbeziehungen sind hierzulande die Regel – mehr als ein Drittel der Paare ist länger als 20 Jahre zusammen. Selbst bei den unter 30-Jährigen dauert mehr als ein Drittel (35 Prozent) der Partnerschaften bereits länger als fünf Jahre an, wie eine repräsentative Studie im Auftrag der Online-Partneragentur Parship zeigt.

Meisten Paare in Oberösterreich und Tirol

Die Anzahl der Paare ist in Oberösterreich (78 Prozent) und Tirol (76 Prozent) am höchsten, Schlusslicht bilden das Burgenland (62 Prozent) und Vorarlberg (61Prozent). Wo Partnerschaften entstehen, variiert je nach Beziehungsdauer.

Mehr als ein Viertel lernte sich online kennen

Laut Parship-Studie trafen sich Paare, die einander vor 2012 kennengelernt haben, hauptsächlich „beim Ausgehen“ (37 Prozent), gefolgt von „durch Freunde/Bekannte“ (21Prozent). 20 Prozent lernten ihren Partner „am Arbeitsplatz“ kennen. Die Online-Partnersuche im Internet hat mittlerweile Bars und Discos abgelöst – in den vergangenen 20 Jahren haben die meisten Paare (27 Prozent) einander online kennengelernt. Rund die Hälfte (48 Prozent) aller Befragten, deren Beziehung kürzer als ein Jahr andauert, hat ihren Partner im Internet getroffen.

Sechs von zehn Befragten bestätigten, dass ihr Partner optisch ihrem Typ entspricht und die gleichen Werte und Ziele teilt. "Verbindlichkeit, ähnliche Wertvorstellungen und gemeinsame Ziele sind oft ein wichtiges Fundament in Langzeitbeziehungen. Eine stimmige Balance aus Ähnlichkeiten und Gegensätzen, was Persönlichkeitsmerkmale, Hobbies und Interessen betrifft, sind weitere wichtige Faktoren einer erfüllten Partnerschaft“, erklärt Paarship-Psychologin Caroline Erb.

Frauen schätzen handwerkliche Fähigkeiten, Männer Kreativität und Mitgefühl

Als besonders liebenswerte Eigenschaften ihrer Partner schätzen fast zwei Drittel der Befragten die Zuverlässigkeit und den Familiensinn. Für die Hälfte ist Humor und die Intelligenz des Partners wichtig. Frauen empfinden hier Hilfsbereitschaft (63 Prozent) und die handwerklichen Fähigkeiten (48 Prozent) ihres Partners als besonders anziehend. Männer hingegen schätzen neben dem Aussehen (49 Prozent) auch besonders das Mitgefühl (49 Prozent) und die Kreativität (34 Prozent) ihrer Partnerinnen.

Fast ein Viertel der Befragten gab an, kleine Überraschungen und die Spontanität ihres Partners zu schätzen. Erb: „Natürlich spielt auch die ‚Chemie der Liebe‘ eine große Rolle, ob jemand anziehend auf uns wirkt oder nicht. Auf Dauer zählen allerdings Aspekte wie Intelligenz, Humor, Treue und die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert und Krisen meistert.“