bz-Gewinnspiel: Fern(er)unterricht mit dem lustigsten Lehrer Österreichs

Viele Eltern mussten in den vergangenen Monaten beim Homeschooling den Lehrer für ihre Kinder spielen und sich mit ihnen um den Laptop streiten. Sehr oft haben dabei die Kids gewonnen und dann stundenlang "Fortnite" gespielt, während der Videocall mit den Berufskollegen warten musste.

Andreas Ferner, Österreichs lustigster Lehrer, behandelt in seinem aktuellen Kabarettprogramm "Chill amal, Fessor!" die großen Aufreger-Themen unserer Zeit, des Schulbetriebs und seines Lebens. Scharf wie Chili sind die Pointen, Ibiza-mäßig entlarvend der allgemeine Bildungsbefund, herzzerreißend komisch die Storys aus Schule und Leben.

Ferner zeigt, wie Digitalisierung im Schulalltag – also auf Instagram und WhatsApp – wirklich aussieht und warum viele selbst ernannte Bildungsexperten ab und zu auch mal ein Schulgebäude von innen sehen sollten.

Das nächste Mal ist Ferners Bildungskabarett am 13. Jänner im Aera (1., Gonzagagasse 11) und am 16. Jänner in der Kulisse (17., Rosensteingasse 39) jeweils um 20 Uhr zu sehen. Ein Besuch der Doppelstunde in Lachübungen sollte definitiv auf dem Stundenplan stehen!

Karten (ab 24,95 Euro): www.oeticket.com, Infos und weitere Vorstellungstermine: www.andreasferner.at

Mit der bz ins Kabarett!

Gewinnen Sie bis 10. Jänner 2022 5x2 Karten für die Vorstellung am 13. Jänner im Aera!