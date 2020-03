Zusammen mit Caroline Kreutzberger & Band und unserem Legendary Brunch Buffet machen wir im Vienna Marriott Hotel die Osterfeiertage zu einem unvergesslichen Event. Reservieren Sie jetzt Ihren Tisch bem Easter Jazz Brunch am 12. April 2020 ab 12 Uhr in unserem Festsaal. Lassen Sie sich vom Rhythmus mitreißen und feiern Sie mit Freunden und Familien für 89 Euro pro Person inkl. Aperitif, alkoholfreier Getränke, Wein, Bier, Kaffee und Tee bei lebendiger Atmosphäre.

Alternativ freuen wir uns auf Ihren Besuch beim Legendary Easter Brunch Buffet am 12. und 13. April 2020 ab 12 Uhr im Parkring Restaurant für 53 Euro pro Person.

Reservierungen im Marriott Shop unter 01 515 18 6800 oder gutscheinshop@marriotthotels.com

