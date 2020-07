Am 31.July und 1.August findet eine Open Air Open Stage vor dem Mumok in Wien statt.

Von 17 bis 22 Uhr können Musikschaffende,Schauspieler und Kabarettisten,und Andere, die das wollen,eine halbe Stunde auftreten.

Jeweils um 21 Uhr spielt die Sängerin und Künstlerin Katrin Butt,die diese Open Stage zum Leben erweckt hat, (studierte am Brucknerconservatorium und an der Kunstuni Linz,gewann mehrere Preise darunter den Hollywood Sun award für die beste Schauspielerin,filmte mit Serienstar Isabella Hübner..)ein Konzert (Hiphop ,Pop).

Nur bei Schönwetter.

Der Eintritt ist frei

Um freie Spenden wird gebeten.

Kontakt

artandmusic4@gmail.com

http://katrinbutt.simplesite.com