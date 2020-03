Programm:

Franz Liszt (1811 - 1886): Via Crucis

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847): Warum toben die Heiden op.78.1, Richte mich Gott op. 78.2

Samuel Barber (1910 - 1981): Agnus Dei

Mitwirkende:

Monika Schwabegger, Alt

Henry Neill, Bass

Ines Schüttengruber, Orgel

Cappella Albertina Wien

Guillaume Fauchère, Leitung

Ort: Franziskanerkirche, Wien 1, Franziskanerplatz 4

Zeit: Samstag, 28.03. 2020, 19:30 Uhr

Karten können bis einschließlich 26. März unter tickets@musica-sacra-wien.at um € 20,- reserviert oder am Konzerttag um € 23,- an der Abendkassa (ab 17 Uhr) erworben werden.

Freie Platzwahl, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen gratis.