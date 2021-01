Mit einem Online-Vortrag von Axel Kummer startete das Mini Med Studium am 11. Jänner in das neue Jahr. Der Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie in Baden widmete sich drei Augenerkrankungen, die im Alter häufig auftreten können.

ÖSTERREICH. Beim Grauen Star – in der Fachsprache als Katarakt bezeichnet – handelt es sich nicht um eine Erkrankung im eigentlichen Sinne, sondern um eine Alterserscheinung. "Jeder Mensch entwickelt ab dem 60. Lebensjahr einen Grauen Star, da die Linse beginnt, sich biochemisch umzubauen. Das drückt sich in einer Trübung der Linse aus und ist eigentlich 'normal'", so Axel Kummer. Behandelt wird die Katarakt operativ. Dabei wird die Linse mit Ultraschall aufgelöst, aufgesaugt und durch eine künstliche Linse ersetzt. Die Operation gilt derzeit als die sicherste am Medizinmarkt. Sie wird ambulant und ohne Narkose durchgeführt. Die Anästhesie erfolgt lediglich durch Augentropfen.

Im Gegensatz zum Grauen Star ist der Grüne Star (das Glaukom) eine schwerwiegende Erkrankung des Sehnervs, die zu Erblindung führen kann. Ging man früher davon aus, dass der Augendruck der entscheidende Faktor für die Entstehung eines Glaukoms sei, gilt dies mittlerweile nur mehr bedingt. Diese Augenerkrankung gilt als unheilbar, sie kann allerdings gut kontrolliert werden. Diese Kontrolle erfolgt mittels Augentropfen, auch verschiedene Operationsmöglichkeiten stehen zur Verfügung. "Diese Methoden können den Verlauf der Erkrankung bestimmen", erklärt der Facharzt.

Das trockene Auge

Eine chronisch-entzündliche Erkrankung stellt das Trockene Auge dar. Dies kann sehr belastend sein. "Dann rate ich meinen Patienten 50 Plus unbedingt zu Raumbefeuchtung", so Axel Kummer. Häufige Ursache ist eine unausgewogene Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit. Verschiedene Augentropfen werden zur Behandlung eingesetzt.